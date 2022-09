Dominik Stříteský: Složili jsme úspěšný reparát

Letošní Barumka byla neočekávaně náročná a dramatická. Byla plná malých i velkých dramat a byla velkou zkouškou jezdeckých i týmových schopností a dovedností. Protože náš tým používá pneumatiky HANKOOK, které nejsou homologovány pro Mistrovství Evropy, byli jsme znevýhodněni startovní pozicí na konci první padesátky startovního pole. Obavy z této startovní pozice se však naštěstí nenaplnily, neměla zásadní negativní vliv na konečné umístění, i když situaci samozřejmě neulehčila a pár vteřin nepochybně stála. Největším problémem bylo, že Dominik 4x čekal na startu rychlostních zkoušek a celkem tak pročekal více než hodinu. Týmová ŠKODA Fabia R5 byla ovšem dokonale naladěna, pneumatiky HANKOOK fungovaly v těžkých podmínkách výborně a pohoda v celém týmu se promítla i do dosahovaných časů, které Dominika stabilně řadily do špičky startovního pole. Vzpomínky na loňskou Barumku byly zapomenuty a konečné páté místo bylo až trochu nečekané. Znamenalo také, že v Mistrovství ČR se navýšil odstup na nejbližšího pronásledovatele Adama Březíka a výrazné posílení šancí na celkové umístění mezi prvními třemi. Dominik se spolujezdcem Jirkou Hovorkou si odnesli také zajímavou cenu za skokanský výkon. Bylo jí pečené sele, které svým dílem výrazně přispělo k důstojným týmovým oslavám úspěšného vystoupení na Barumce.

Dominik byl v cíli spokojený „Na start jsme nastupovali plně koncentrovaní a od samého začátku jsem chytil správný rytmus. Přestože jsem Barumku vlastně pořádně neznal, paradoxně na ní mám totiž z českých soutěží nejméně odjeto, neměl jsem s tím žádné problémy. Tahle pohoda trvala celou rally a nenarušily jí ani odklady startů některých rychlostek. Po sobotě jsme si řekli, že se pokusíme s klukama zabojovat o slušný výsledek, v neděli to pak byl pěkný souboj o desetinky. Nepomohlo nám ale zrušení druhého Bunče, který nám hodně seděl a který jsme v prvním průjezdu vyhráli. A konec souboje o desetinky přišel na Pindule, kdy se auto po malém uklouznutí roztočilo o břeh. Po velkém výletu mimo trať a několika poražených drobných překážkách jsme tam nechali takových 20 vteřin. Pindula je prostě Pindula, ta nic neodpouští, nás tahle chybka stála bednu. Celkově jsem ale spokojený. Upevnili jsme medailové postavení v Mistrovství ČR, ale nejvíce si cením toho, jak všechno probíhalo. Budeme chtít, abychom tuhle výbornou atmosféru přenesli i do zbývajících soutěží.“

Barum Czech Rally Zlín (CZE) | foto: www.rallyzone.cz | Procházka, Milan

Šéf týmu Jaroslav Vančík: „Někde vzadu v hlavě jsem měl před startem pochopitelně vzpomínky na loňský rok. I proto jsme se letos připravovali jako snad nikdy dříve. Kdyby mi někdo před startem řekl, že Dominik bude pátý, tak bych se mu vysmál. A kdyby mi někdo řekl, že se bude tahat o desetinky s Filipem Marešem, tak bych mu nevěřil. Nakonec to tak bylo a bylo to i pro mě velké a příjemné překvapení. Dominik předvedl hodně zralý výkon, vypořádal se skvěle s neustále se měnícími podmínkami i startovní pozicí v sobotu. Jsem hodně spokojený a jsem pyšný na celý tým. Všem patří velký dík. My jsme s Jendou Tománkem trochu bláznili v historicích a tam se nám také dařilo. Byla to prostě skvělá Barumka. Zasloužíme si teď všichni trochu klidnější týden a pak se začneme připravovat na závěr Mistrovství ČR.“

