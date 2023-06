Sobotní Hustopeče s větším zastoupením pověstné šotoliny

Sobotní sekci zahájí těžká RZ 7/10 Horní Bojanovice – Diváky (15,30 km). Zde se objeví už více šotolinových pasáží, kromě toho vede v polích na asfaltech různé kvality, z části v lese a na široké státní silnici. Atraktivní bude hned zatáčka u zemědělského družstva před Horními Bojanovicemi nebo vracečka přímo v obci. Krásné pasáže jsou na loukách před Kurdějovem (první část na šotolině) či zatáčky před cílem v Divákách. Očekáváme, že by tento úsek mohl hodně napovědět o konečném pořadí. Mohou rozhodovat defekty a srdíčko každého pilota, který pojede bez rezervy. Z toho ale mohou plynout i chyby a s tím spojené časové ztráty. Prosíme diváky, aby respektovali zákaz vstupu do lesů, cesty můžeme opakovaně využívat jen při splnění této podmínky.

Nejbližší místo RZ 7/10 pro pěší i cyklisty je od servisní zóny vzdáleno jen 3,7 km směrem na Horní Bojanovice.

Osmý měřený úsek Šitbořice – Diváky – Nikolčice (RZ 8/11, 13,61 km) je kombinací dříve využívaných úseků. Startuje se na okraji Šitbořic a v pasáži nad cihelnou se pojede přes dva horizonty a zpomalovací retardéry dolů do obce Diváky. Na návsi je vytvořeno velké divácké místo DM E. Ani letos nemůže chybět tradiční objezd ostrůvku v křižovatce, v prvním průjezdu nebude chybět ani zasvěcený komentář Jirky Dokulila. Následně vede trasa po široké silnici „závodem do vrchu“ ven z obce. Je to třináct zatáček obklopených svodidly. Na vyvýšených místech po pravé straně najdete mnoho míst ke sledování závodu, avšak přístupná jsou pouze pěšky. Na konci kopce je zpomalovací vymezení postavené přímo v křižovatce, následně posádky objedou malý ostrůvek a navazuje klesání do Nikolčic. Zatáčky před obcí jsou přístupné jen pěšky z Nikolčic. Po odbočení vlevo mezi domy přímo v Nikolčicích následuje náročné a úzké stoupání mezi domy a přechod na šotolinový úsek. Ten směřuje táhlou levou zatáčkou ke stožáru, což je nejvyšší bod měřeného úseku. Jedná se o přehledné místo, které je přístupné pěšky z Křepic. Navštivte i zajímavou místní rozhlednu, jež byla po mnoha letech nedávno dobudována. U stožáru se trať zatočí vlevo a pak vpravo prudce dolů do Vlčí doliny. Z ní se stoupá do prudkého kopce na kousek šotoliny, u bývalé haldy trať odbočí vpravo zpět na asfalt a krásným táhlým horizontem doslova poletí směrem ke Křepicím do letmého cíle.

RZ 9/12 Starovice patří mezi stálice hustopečské soutěže. Jedná se o rychlostku, která je v sobotu nejblíže ředitelství soutěže. Jelo se zde různými směry, zkouška měla dlouhá léta i polokruhovou podobu. Letošní varianta je dlouhá 11,50 km a jede se opačným směrem než loni. Start je tedy na asfaltu za Uherčicemi, jede se „Barvíkovou zatáčkou“, oblastí kolem Žebráku. Po odbočení vlevo se vložka přiblíží ke Starovicím, kde je DM F „u koní“. Po objezdu Starovic se závodní speciály dostanou po hlavní široké silnici k Uherčicím. Za těžkým horizontem vozy zpomalí retardér a odbočení vpravo na úzkou účelovou komunikaci. Zde je další DM G Uherčice s jednoduchým příjezdem z obce. Za odbočkou se postupně asfalt přemění na šotolinu, závodit se bude i na panelech a zase zpět na asfaltu.

Zajímavé momenty můžete zažít i na startu vybraného měřeného úseku nebo ve stanovišti Stop. Kdo nezažil přípravu jezdců před ostrým startem nebo uvolnění jezdců po dojezdu rychlostní zkoušky, ať některý start nebo „stopku“ navštíví.

Samozřejmě diváky zveme i do obou servisních zón v areálu MOSS logistics na Bratislavské ulici v Hustopečích.

Tomáš Plachý