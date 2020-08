Kopecký s Hlouškem berou po vyrovnaném souboji 2. místo

Úmorně vysoké teploty a rychlé rovinaté tratě – to je základní charakteristika Kowax ValMez Rally 2020. Do paměti rallyových fanoušků se ale letošní Valaška zapíše jako další soutěž, kde byl k vidění špičkový automobilový sport. Hlavními postavami tohoto dramatického představení byli stejně jako na Bohemia Rally 2020 jezdci Jan Kopecký a Václav Pech. Hladké středočeské asfalty Bohemky tentokrát vystřídaly uskákané valašské silničky, jejichž rovinatý charakter s extrémně vysokými rychlostními průměry více vyhovoval silnému motoru speciálu Ford Focus RS WRC Václava Pecha.

České mistrovství v rallye pokračovalo po nedávném restartu druhým podnikem čtyřdílného šampionátu. Tradiční Kowax ValMez Rally se po původně zrušeném jarním termínu netradičně přesunula doprostřed léta. Posádkám tak odpadly starosti s uklouzaným jarním povrchem pokrytým zbytky zimního posypu. S letním termínem se ale objevily nové výzvy. Tropické teploty prověřily fyzickou odolnost posádek, ani to ale českou špičku nezpomalilo. Naopak, rychlostní průměry byly historicky nejvyšší a předposlední rychlostní zkouška musela být dokonce zrušena z bezpečnostních důvodů, protože při prvním průjezdu v neděli ráno překonalo hned prvních pět posádek hranici 130 km/hod. K vidění byly opět velmi dramatické a vyrovnané souboje mezi tovární posádkou Jan Kopecký/Jan Hloušek a dvojicí Václav Pech/Petr Uhel. „Jelo se naplno od první do poslední stopky. S Václavem jsme si nedarovali ani desetinu. Nás to bavilo a věřím, že i fanoušky. Už teď se těším na podzimní souboje o mistrovský titul,“ zhodnotil náročnou soutěž Jan Kopecký. Po 133 ujetých ostrých kilometrech skončili Kopecký s Hlouškem nakonec jen 5,3 sekund za vítěznou posádkou Pech/Uhel.

Velké uznání patří také pořadatelům, kteří i přes omezení pohybu diváků připravili atraktivní program. Přístup do servisní zóny umístěné na zkušebním polygonu Tatra v Kopřivnici sice pro fanoušky nebyl možný, o to víc se jich sešlo v okolí samotných rychlostních zkoušek. „Pořadatelům patří velká poklona. Především díky nim můžeme fanouškům předvádět tento nádherný sport. I tentokrát to byla dechberoucí bitva a já za celý tým ŠKODA Motorsport děkuji všem za férové souboje a Václavu Pechovi gratuluji k těsnému, ale zaslouženému vítězství,“ zhodnotil soutěž vedoucí týmu ŠKODA Motorsport Michal Hrabánek. Tovární tým se bude před další soutěží českého rally šampionátu věnovat další naplánované přípravě vozu ŠKODA FABIA Rally2 evo.

Barvy značky ŠKODA hájily na Kowax ValMez Rally 2020 i posádky týmů, které nasazují speciály ŠKODA FABIA Rally2 a Rally2 evo. V první desítce konečného pořadí skončilo celkem sedm vozů ŠKODA, z toho šest ve vlastnictví privátních týmů. Nejlépe z nich si vedla posádka Filip Mareš/Radovan Bucha z nové stáje Laureta Auto ŠKODA Team, která skončila s vozem ŠKODA FABIA Rally2 evo na třetím místě. Miroslav Jakeš ze zlínského Samohýl ŠKODA Teamu skončil v absolutním hodnocení na pátém místě, ale radoval se z vítězství v poháru 2+, který je součástí Rallysprint série 2020. Druhý dojel v tomto šampionátu jednodenních soutěží mladý talent Petr Semerád, který rovněž usedl za volant speciálu ŠKODA FABIA Rally2 a aktuálně je v průběžném vedení tohoto doprovodného šampionátu. Seriál Mistrovství České republiky v automobilových soutěžích pokračuje na konci září na západě Čech na 41. Invelt Rally Pačejov.

Věděli jste, že…

… teplota uvnitř závodního vozu se může vyšplhat až na 60 stupňů Celsia? Kvůli povinně používanému nehořlavému prádlu a kombinéze jsou tak na posádky kladeny vysoké nároky po stránce fyzické kondice a dodržování pitného režimu.

Číslo soutěže: 0

Tolik sekund činil rozdíl v cíli RZ3 Bystřička mezi Janem Kopeckým a Václavem Pechem. Oba jezdci měli po ujetí 8,16 km naprosto stejný čas 4:07,1 min.

Konečné pořadí Kowax ValMez Rally 2020:

Václav Pech/Petr Uhel (EuroOil Team/Ford Focus RS WRC ‘06) 1:11:14,6 Jan Kopecký/Jan Hloušek (ŠKODA Motorsport/ŠKODA FABIA Rally2 evo) + 5,3 Filip Mareš/Radovan Bucha (Laureta Auto ŠKODA Team/ŠKODA FABIA Rally2 evo) + 1:04,6 Jan Černý/Petr Černohorský (Mogul Benzina Racing 21/Volkswagen Polo R5) + 1:10,5 Miroslav Jakeš/Petr Machů (Samohýl ŠKODA Team/ŠKODA FABIA Rally2) + 1:51,8 Petr Semerád/Jiří Hovorka (CityTaxi Racing/ŠKODA FABIA Rally2) + 2:15,7

Průběžné pořadí SONAX MČR v rally 2020 (po 2 ze 4 rallye):

Václav Pech/Petr Uhel (EuroOil Team/Ford Focus RS WRC ‘06) 115 bodů Jan Kopecký/Jan Hloušek (ŠKODA Motorsport/ŠKODA FABIA Rally2 evo) 96 bodů Filip Mareš/Radovan Buch (Laureta Auto ŠKODA Team/ŠKODA FABIA Rally2 evo) 72 bodů Jan Černý/Petr Černohorský (Mogul Benzina Racing 21/Volkswagen Polo R5) 54 bodů Jari Huttunen/Miko Lukka (Hyundai Poland Racing/Hyundai i20 R5) 42 bodů Miroslav Jakeš/Petr Machů (Samohýl ŠKODA Team/ŠKODA FABIA Rally2) 42

Škoda Motorsport