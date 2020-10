Po dvouměsíční odmlce sedmá příčka v Pačejově

Vojtěch Štajf se po nedokončené soutěži v Příbrami rozhodl ke změně svého programu a návratu do zbytku dvoudenních soutěží českého šampionátu. Jeho dvouměsíční absence za volantem soutěžního vozu, způsobená časově delší opravou speciálu Polo GTI R5, se projevila zejména v nedělním úvodu Rally Pačejov, kdy sváděl souboje na hranici první desítky nejrychlejších jezdců. Kontakt s tradičními soupeři bohužel Vojta s Františkem ztratili již na startu první rychlostní zkoušky, kde kvůli ulitému startu dostali desetisekundovou penalizaci. Až v závěru dne se posádce Štajf – Rajnoha začalo více dařit a výsledkem bylo celkově deváté místo v první etapě.

V pondělí čekalo na jezdce dalších šest rychlostních zkoušek, které byly náročné nejen rozdílným povrchem, ale především očekávaným vytrvalým deštěm. Poměrně výrazné časové rozestupy mezi posádkami vedly Vojtěcha Štajfa k defenzivnější strategii, tedy dokončit soutěž s co nejmenším rizikem a na bodech. To se nakonec vyplatilo, přesto musel v závěru soutěže ještě kontrolovat svou sedmou pozici. Německý jezdec Albert von Thurn und Taxis se pokoušel ještě svou osmou pozici vylepšit, a tak konečný rozdíl pouhých devět desetin sekundy ve prospěch české posádky byl zároveň jedním z nejtěsnějších odstupů ve výsledkové listině soutěže.

„Za sedmé místo v cíli jsem nakonec rád, ale každé rozjetí po delší pauze a navíc havárii není jednoduché. K tomu se přidalo proměnlivé počasí a fakt, že na rozdíl od některých soupeřů jsme na pačejovských tratích jeli úplně poprvé. Do správného tempa jsme se začali dostávat v neděli odpoledne a to jsme si už užívali. Za dané situace, ale i vzhledem k nepřízni počasí v druhé etapě nemělo smysl se už riskantně pouštět do stíhání posádek před námi. Za body z Pačejova jsme rádi a věříme, že se příště opět vrátíme do bojů o první pětku,“ zhodnotil svůj výkon Vojtěch Štajf a dodal: „Na druhé straně však mám jako manažer týmu Racing21 velkou radost z pódiového umístění Honzy Černého a Petra Černohorského. Chtěl bych jim tímto pogratulovat k pěknému výsledku. Těší mě samozřejmě, že kvalita našich vozů Polo GTI R5 i péče našeho týmu jim k tomuto výsledku rozhodně dopomohla.“

Racing21 Klokočka Volkswagen tým nyní plánuje účast na Rally Šumava Klatovy začátkem listopadu.

