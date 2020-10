Vítězi Rally Morava Roman Odložilík s Martinem Turečkem

Do závodu pořádaného Rally klubem Šternberk v AČR vyrazilo 88 dvojic. Nejen posádky, ale hlavně členové týmů museli v servisní zóně bezpodmínečně dodržovat vyhlášená epidemiologická opatření. Soutěž byla zároveň vyhlášena jako rally bez diváků. Jen díky těmto opatřením bylo možné čtvrté klání Liqui Moly Rallysprint Série a Poháru 2+ odjet.

A přední posádky si toho zřejmě byly vědomi, protože průběh závodu připomínal napínavou detektivku. Roman Odložilík sice nakonec závod ovládl stylem start-cíl, ale jeho náskok na čele byl po celou soutěž v řádech pouhých vteřin (po RZ3 bylo pět jezdců v 11,5 s) a do posledních metrů soutěže neměl nic jisté.

„Před závodem jsme nepočítali, že bychom na jejím konci mohli být nejrychlejší posádkou. Ale jak se soutěž postupně vyvíjela, hrálo nám to do not. Trať sprintu byla poměrně rychlá a místy až nebezpečná. Přesto musím velice poděkovat pořadatelům, že dokázali v této ´divoké´ době závod uskutečnit. Z vítězství mámě v týmu všichni obrovskou radost,“ okomentoval výsledek Roman Odložilík.

Na druhém místě se až do předposlední zkoušky držel Ondřej Bisaha, startující s Hyundaiem i20 R5 pod hlavičkou partnera soutěže Futures Contproduct. Nakonec mu však stupně vítězů nebyly souzeny, v poslední zkoušce ho přeskočili Adam Březík a Petr Semerád. Březík dokonce vybojoval dvě dílčí vítězství v obou průjezdech nejdelší zkoušky soutěže Jívová.

Rally Morava (CZE) | foto: Jakub Daniel Machálek, RallyZone.cz

„Hlavně jsem se chtěl více seznámit s vozem specifikace R5 a sbírání další zkušeností, neboť s tímto autem nemám skoro nic odjeto. O to krásnější je, že jsme se dostali na druhé místo absolutně, což je pro mne výsledek z říše snů. Hlavně v porovnání se soupeři, kteří mají s R5 odjeto několik. Jsem rád, že jsem si s autem rychle porozuměl. Těší mne i to, že jsem dokázal uspět na trati, kde jsem doposud nestartoval,“ řekl v cíli Adam Březík.

Třetí příčka Petra Semeráda znamenala pro mladého pražského pilota důležitý bodový přínos do klasifikace Autoklub Poháru 2+, ve kterém už nemůže být předstižen. „Naším cílem bylo dokončit sprint v TOP5, tak abychom si pojistili průběžně vedoucí příčku v kategorii P2+. Celá soutěž se pro nás vyvíjela dobře. Před závěrečnou zkouškou jsme byli čtvrtí se ztrátou desetiny vteřiny na Adama Březíka. V tu chvíli zavelelo srdíčko závodníka a do poslední zkoušky jsme dali vše. Zajeli jsme v ní druhý nejrychlejší čas, kdy jsme porazili Odložilíka i Bisahu. Jen Adam byl lepší a já mu za jeho výkon gratuluji. Cíl jsme si splnili a z 3. místa máme velkou radost,“ popsal Petr Semerád.

Za výkony je potřeba pochválit i Bisahu a Martina Vlčka (oba Hyundai i20 R5), jejich celková ztráta na vítěze byla po odjetí více než 62 kilometrů pouhých 6,3, resp. 9,8 vteřiny.

Vítězem hodnocení Liqui Moly Rallysprint Série se stal absolutně desátý Jan Dohnal s vozem Renault Clio S1600. „Dopadlo to pro nás skvěle. Organizátoři namotali tratě, jaké už se v Česku dávno nejezdí. Uskákané, úzké, uklouzané, technické i rychlé. Nás to hodně bavilo. Díky moc celému týmu, všem partnerům a lidem okolo nás. Všichni mají podíl na našich letošních výsledcích. Ta skládačka je někdy složitá, ale s cliem nás to prostě baví a v této sezóně vše zapadlo do sebe,“ uvedl spokojený Jan Dohnal.

„Jménem našeho autoklubu bych chtěl poděkovat všem, kdo se na přípravě a průběhu závodu podíleli a s námi spolupracovali. Závěr byl hodně náročný, po dlouhém váhání se vše ladilo na poslední chvíli, neboť nebylo dlouho jasné, zda se soutěž vůbec uskuteční. Jsme si vědomi některých chyb, které se při závodě objevily, ale určitě si to všechno v týmu probereme a podle slov hlavního partnera Futures Contproduct budeme dále, snad i s řadou naplánovaných změn, pokračovat. Právě partnerům Futures Contproduct, GRM systems a M2 reality patří velké poděkování, stejně jako řediteli soutěže Rudovi Kouřilovi. Nešlo by to ani bez spolupráce se starosty, obecními zastupitelstvy, veřejnou správou obecně. Dále děkuji i celému týmu, včetně všech pořadatelů,“ hodnotí premiérový ročník Rally Morava manažer Futures Contproduct Rally Morava Miroslav Frýdecký.

Výsledky Futures Contproduct Rally Morava 2020

1. Odložilík – Tureček (Škoda Fabia Rally2 evo) 32:05,9

2. A. Březík - Omelka (Škoda Fabia R5) + 2,2

3. Semerád - Hovorka (Škoda Fabia R5) + 4,2

4. Bisaha - Těšínský (Hyundai i20 R5) + 6,3

5. Vlček - Jugasová (Hyundai i20 R5) + 9,8

6. Adolf - Novák (Škoda Fabia Rally2 evo) + 58,8

7. Horák - Horák (Ford Fiesta R5) + 1:30,4

8. Kurka - Janovská (Mini JC Works WRC) + 1:31,2

9. Tomek - Zeman (Škoda Fabia R5) + 1:50,4

10. J. Dohnal - Vybíral (Renault Clio S1600) + 1:54,9