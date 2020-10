Rozčarování Lukáše Nekvapila po letošní sezóně

Tišnovský jezdec zůstal „věrný“ sestavě, která jej doprovázela v roce 2019 k zisku vicemistra v rallysprintovém mistrovství a stříbrné příčce ve třídě 6, tedy Petře Řihákové a Opelu Adam R2 připravovanému v dílnách bratří Bryndů. Hned na jaře se ovšem ukázalo, že sezóna bude hodně divoká… Ne však z pohledu jezdeckého, nýbrž různých opatření a restrikcí. Závodit se začalo až v polovině července na Bohemce. „Lukyn“ dal ale přednost sprintovému mistrovství, a tak pro něj a mnoho dalších „krásně postižených“ začala sezóna v Příbrami, čtrnáct dní po boleslavském závodě. V krátkém sledu stanuli Lukáš s Petrou na startu znovu, tentokráte na Valašsku. „Ač jsem se po extra dlouhé zimní a jarní pauze těžko sžíval s autem, tak z toho nakonec bylo 2. místo ve třídě 6. Přispěla k tomu ale i smůla konkurentů, ale té jsme si i my ve zbytku sezóny užili dostatek. Na následujícím závodě, Kowax Valašská rally, jsme hned v první sekci měli problémy s geometrií a já nedokázal s tímto hendikepem nasadit požadované tempo. Bohužel tento problém se nám v servisu nepodařilo odstranit, tudíž i druhá sekce se nesla v duchu bojů sami se sebou a technikou. V cíli z toho byla nepopulární „brambora“ ve třídě,“ ohlédl se za první polovinou závodů letošního roku Lukáš Nekvapil. Druhý poločas závodů zůstal na Moravě. Nejprve to byla téměř domácí rally ve Vyškově. Z Tišnova do centra sprintu to má Lukáš co by kamenem dohodil a zbytek jej donesl pěšky. „Na rally Vyškov jsme se s Peťou oba moc těšili. Nejen, že tuto soutěž máme moc rádi, ale bereme ji jako naši domácí. Byli jsme namotivováni zvrátit dosavadní vývoj sezóny a pokusit se zabojovat o dobrý výsledek. Dobrá nálada nám ale vydržela jen do půlky první rychlostní zkoušky, kdy se při zařazeném 4. rychlostním stupni, uvolnilo táhlo řadicí páky a auto přestalo řadit. Zbytek zkoušky jsme se doplazili se zařazenou čtyřkou do cíle. Na přejezdech mezi jednotlivými erzetami jsme se snažili mechanizmus opravovat a více, či méně se nám dařilo Adámka udržet v chodu až do servisu, kde problém kluci vyřešili. To už jsme ale měli na vedoucí posádku ztrátu jako Brno... Druhou sekci zkoušek jsme si tedy už jen užívali a jízdou se bavili bez ohledu na dosažené časy, a to vše proto, abychom zahnali totální zklamání. V cíli z toho bylo 5. místo, nejhorší výsledek v sezóně a jen utvrzení, že Vyškov se nám opravdu nepovedl,“ neskrýval zklamání ani s odstupem času čerstvý čtyřicátník. Měsíc po vyškovském sprintu startoval poslední podnik rallysprintového mistrovství Rally Morava. Lukáš s Petrou na startu nechyběli, ale po předchozích nezdarech hledali novou motivaci a po úvaze padla volba na změnu vozu. „Po Vyškově jsme s Peťou zhodnotili dosavadní průběh závodů a rozhodli se, že si závěr sezóny zkusíme trošku zpříjemnit a nadělíme si jízdu s novým Peugeotem 208 Rally4 na Rally Morava. Na soutěž jsme jeli v dobrém rozpoložení a už se nemohli dočkat, jak si užijeme novou techniku a porovnáme se s nejrychlejšími dvoukolkami. Hned po startu do první zkoušky jsem zjistil, že auto v závodním režimu nejde do otáček a jelo jen na dva válce... Jako kdyby nestačilo, že už z výroby má jen tři... Byl jsem nucen přepnout zpět na přejezdový režim, což v reálu znamená jako byste za fabii 1,2 HTP připojili vozík s třemi tunami kamení... Takto jsme absolvovali celou první sekci. Radost a chuť závodit byla opět ta tam... V servisu se klukům podařilo auto opravit a my druhé kolo erzet dojeli v průměrném neradostném tempu,“ podělil se o dojmy ze závodu Lukáš Nekvapil. Zbývá dodat, že start ve Šternberku přinesl posádce pohár za druhou příčku ve třídě 5. A jaká tedy byla zkrácená sezóna, ve které Lukáš s Petrou obsadili 4. příčku ve třídě 6 v RSS? „Letošní sezóna pro nás nebyla nejšťastnější, a to nejen kvůli koronaviru. Celý rok nás, až na Příbram, pronásledovaly technické problémy a odsuzovaly nás hned v úvodu závodů k neúčasti v bojích o příčky nejvyšší. Bralo nám to nejen body, koncentraci, ale hlavně radost ze závodění. Pokud mám shrnout jednotlivé závody, tak jediná povedená v kontextu celé sezóny byla Rally Příbram. Podtrženo, sečteno, tahle sezóna výsledkově rozhodně nedopadla dle očekávání, ale s pokorou musím také dodat, že nedopadla nejhůře, protože vzhledem k tomu, co jsem díky nekoncentraci během technických problémů dokázal vytvořit za krizovky a hloupé chyby, tak my a auto jsme zůstali celí. A to je vždy úkol číslo jedna, který si s Peťou před závody dáváme, přece jen máme doma každý po dvou milovaných ratolestech a nemálo dalších závazků. Rally je stále „jenom” zábava, i když letos to tak rozhodně nebylo... Chci moc poděkovat Petě za výborný diktát, rodinám, že nám to trpí, našemu NK FANS, kterého na světě lepšího není a zůstal při nás i během této zpackané sezóny. Dále Brynda racing za servisní zázemí. A v neposlední řadě našim partnerům, bez kterých bychom se na start nepostavili, a to Zyksal, Geotest, Erengo.cz a další. Děkujeme. DĚKUJEME VŠEM A PŘEJEME PEVNÉ ZDRAVÍ V TÉTO NELEHKÉ DOBĚ. DAJ GAS!!!“