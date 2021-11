Jaroslav Petráš s Petrem Jindrou přesedají do vozu Rally5

V letošní sezoně jste dokázali obhájit prvenství v Opel Adam Cupu, jaké byly plány na začátku sezony?

Jarda: „Obhajoba titulu byl náš prioritní cíl a tomu jsme vše podřídili. S Petrem jsme trénovali a ladili rozpis celou zimu a odjeli rally Šumava čistě jako přípravu na letošní sezonu. Chtěli jsme jet pouze Cup a vše tomu podřídit. Jsme neskutečně šťastní, že se nám to povedlo a že všechna naše snaha a úsilí se vyplatila! I když po rally Kopná jsme tedy vůbec netušili, jestli se nám to povede (smích).“

Nejméně úspěšným závodem pro vás byla Kopná kde jste dojeli 4. v cupu, jak tento závod probíhal?

Petr: „Jak už naznačil Jarda, po rally Kopná nebyla nejlepší nálada. Rychlost na konkrétních úsecích jsme ukázali, ale bohužel na prvním průjezdu RZ Kopná přišly dvě chyby v retardéru. První chyba bylo nedobrždění v přírodním retardéru, následně zhasnutí motoru a ztráta kolem 30s. V dalším retardéru jsme pro změnu rozrazili balíky a s penalizací 30s a poškozeným autem jsme pokračovali dál. V této RZ tedy chybovali oba a ještě jsme měli i chybu v rozpisu. Tedy všechno špatně (smích). Z Kopné jsme tedy odjížděli s ne příliš vysokým sebevědomím, protože se zdálo, že celá příprava byla k ničemu. Navíc po skvělé zvládnuté generálce na Šumavě to bylo velké vrácení zpět na zem.“

Ve výsledcích to ve zbytku sezony vypadalo celkem jednoznačně, ale jak obtížná byla obhajoba z vašeho pohledu?

Petr: „Jednoznačné to určitě nebylo. Právě to, jak na nás naši soupeři celý rok soustavně tlačili, nás nutilo ze sebe vydat opravdu maximum, na každý závod jsme se chystali individuálně, trávili jsme čas u onboardů z loňských let, stále pilovali rozpis a nemohli jsme si dovolit nic podcenit. To, že jsme nakonec na ostatních soutěžích byli nejrychlejší posádkou, už byla jenom třešnička na dortu, sbírali jsme plody své práce. Ale jak říkám, za toto může pouze a jenom kvalita našich soupeřů, kteří na nás tlačili.“

Jak celkově hodnotíš letošní sezonu?

Petr: „Z osobní roviny jsem si jí užíval už jenom proto, že to pro mě konečně po několika slabších letech byla kompletní sezóna v rally s větším počtem startů a konkrétním programem. I proto jsem letos dal vše ostatní na druhou kolej a obětoval tomu vše. A vzhledem k tomu, jaký průběh tento rok měl, určitě to je pro mě životní a zlomová sezona a to naprosto bez přehánění. Z roviny výsledků samozřejmě skvělé, ale asi mám větší radost z té atmosféry kolem. Domlouvat si se soupeři, kde se ubytovat, abychom to k sobě měli blízko na večeři, na pivko, potkávat se, hecovat se a po závodech si vždy podat ruku s tím, že to bylo krásné závodění, to je ta největší výhra. Proto si myslím, že v letošním Adam Cupu bylo těch vítězů nakonec více.“

Který závod z letošní sezony bys vybral jako ten nejtěžší?

Jarda: „Technicky nejtěžší soutěží byla rozhodně Šumava. Psychicky pro mne byla nejtěžší Plzeň, jelikož po nepovedené Kopné jsme museli předvést dobrý výsledek a cítil jsem na sobě největší tlak, abychom předvedli, že všechno úsilí co jsme do závodů v předchozích 9ti měsících investovali, mělo smysl.“

Petr: „Určitě potvrdím tu Plzeň, to byl zlomový závod. Pro mě osobně byl ještě těžký Vyškov, kdy jsem byl na konci poměrně těžkého programu a už docházely síly.“

Uvidíme vás ještě letos na nějakém podniku? (Mikuláš, Praha nebo nějaký zahraniční start za odměnu na konec roku)

Jarda: „Původně bylo v plánu jet Vsetín s Peugotem R2 z týmu Brynda Racing – byl to vždy můj sen si toto auto vyzkoušet. Vozy R2 se mi vždy líbily svým projevem – opravdový závoďák s točivou atmosférou – lepší už může být jen S1600 (smích). Bohužel se mi tento sen nesplní, jelikož jsme koupili novou techniku a rozhodli jsme pošetřit finance a směřovat je na testování. Bylo to opravdu těžké rozhodnutí, jelikož přestup z atmosférického Cupu do R2 by byl přirozený a nevím, jestli se mi to někdy v budoucnu povede z turbo auta si R2 ještě někdy zkusit... Ale teď na to nemyslím a těším se na poznávání nového vozu!“

Podělíte se s fanoušky o nějakou vtipnou historku ze závodu?

Jarda: „Nejvtipnější musel být pohled na nás pro naše mechaniky na Rally Šumava. Na trati byla „přezouvačka“, kde jsme museli svépomocí vyměnit přední kola za nové, co jsme si vezli sebou. V Cupu jsme měli na šrouby jen klasický „kříž“, takže byla vyžadována naše mechanická zručnost, což pro nás „markeťáky“ byl opravdu velký požadavek (smích). Zvládli jsme to jen tak tak a do časovky dojeli už v naší minutě… Hodně jsme pak přezouvání trénovali (smích).“

Petr: „To souhlasím, ale já ještě zmíním, jak jsem ztratil brýle na Rally Fulnek. Vyjeli jsme ze servisu, ujeli cca 100 metrů a odstavili auto, abychom se oblékli. Já si odložil brýle na střechu (zas a znovu) a zbytek už je jasný. Došlo mi to až před startem rychlostní zkoušky a Jardova otázka s vyděšeným tónem “a vidíš na to vůbec?” byla taky skvělá. Holt jsem mamlas a chyb sice dělám pár, ale zase je pravidelně opakuju. Nicméně na noty jsem viděl bez problému, vzal druhé brýle a jelo se dál.“

Co plánujete do sezony příští?

„Pořídili jsme Renault Clio Rally5 a pojedeme celé MČR, takže pro nás bude hodně nového. „Velký závod“ jsem si společně vyzkoušeli již v letošní sezoně na Šumavě a Petr ještě na Barumce a Pačejově, takže rámcovou představu máme. Clio Rally5 jsem zkusil na pouze na velmi krátkém testu, takže tam je otázek více, ale úvodní dojmy byly velice pozitivní a hned jsem se v autě cítili jistě. Zkoušel jsem i Rally4, ale tam je ten skok z Cupu opravdu obrovský až děsivý, takže jsem rád, že pojedeme „pouze“ Rally5 (smích).“

Poděkování, vzkaz fanouškům…

„S Petrem bychom chtěli poděkovat především našemu týmu Brynda Racing, který nám vždy auto perfektně připravil a poskytl zázemí a podporu na každém závodě. Po celou sezonu jsme neměli ani jednu závadu na autě a proto jsme mohli titul slavit už v předposledním závodě! Dále bych chtěl poděkovat své rodině, která mne v závodění podporuje a prožívá mé závody se mnou. Děkujeme všem našim fanouškům a doufáme, že nás bude sledovat i v naší další závodnické etapě a že je našimi výsledky nezklameme. Nakonec bychom chtěli poděkovat i všem účastníkům Adam Cupu za skvělé souboje na trati a perfektní partu mimo nich – byla to naše nejlepší sezona a atmosféra Cupu nám oběma bude moc chybět!“