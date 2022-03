Adam Březík „Chceme bojovat o TOP 5“

Adame, pojďme se ještě v krátkosti ohlédnout za loňskou sezónou, jak ji hodnotíš?

„Loňská sezóna pro mě byla premiérová jak ve voze nejvyšší kategorie rally2, tak se spolujezdcem Ondrou Krajčou. Musím říct, že s Ondrou jsme si sedli, jak se říká na první dobrou, a jsem rád, že mám vedle sebe takového parťáka. Každopádně, nebyl to jednoduchý vstup mezi „velké kluky”, v průběhu sezóny nás potkala spousta patálií. Za některé jsem mohl já, za některé ne, ale v celkovém hodnocení to beru pozitivně, neboť to jsou cenné zkušenosti, z kterých můžu do budoucna čerpat.“

Ty jsi měl loňský rok docela nabitý. Ve velkém mistráku to byly všechny soutěže, ale tady, byť ti rychlost nechyběla, s výsledky asi moc spokojený nebudeš…

„Do sezóny jsme vstoupili na Valašské rally až nad očekávání dobře, bohužel jen v první etapě. Poté následovala má chyba na RZ Poličná a bylo po nadějích na první bednu v absolutním pořadí. Následovaly pokusy s nastavením vozu, různými gumami a dalšími testy Fabie. Z celkového pohledu, ačkoli výsledky nebyly až tak dobré, jak jsme chtěli, přinesla minulá sezóna hodně poznatků. Na konci roku jsme ale ukázali, že dokážeme jet na určitých erzetách rychlé časy, a to je hlavní.“

Tři havárie, za to jsi patrně nebyl moc pochválený…

„Pochválený jsem rozhodně nebyl, ale jsou to závody, jede se rychle a takové věci se můžou prostě stát. Přece jen jeli jsme s Fabií první sezónu a teprve jsme ji poznávali. Ta první, již zmiňovaná nehoda na Valašce, vyšla ze špatně napsané zatáčky, která nás vynesla mimo trať a trefili jsme Ondrovou stranou stromek. Odneslo to zavěšení zadního kola a nějaké ty plechy. Druhá rána přišla na Bohemce, což nebyla až tak jezdecká chyba, ale pomalý defekt, o kterém jsem se dozvěděl, až když jsem chtěl v úzké uličce na městské zkoušce v Mladé Boleslavi odbočit, ale auto šlo po předku ven a zastavilo se až o betonový roh. Poslední havárie byla na domácí Barumce. Zde se nestalo nic závažného, jen jsme díky mé chybě spadli do příkopu, která byla naneštěstí tak hluboká, že jsme se z ní nedokázali dostat ani za pomoci ochotných diváků.“

Příjemněji budeš jistě hodnotit starty v rallysprintech. Ve Fulneku a Šternberku jsi byl druhý a ve Vsetíně nejrychlejší, jak zní oslavná óda?

„Rallysprinty byly o malinko lepší, asi i díky tomu, že tratě znám z minulosti. Přece jen, z velkého mistráku jsem do loňska znal jen Barumku a Hustopeče, všechno ostatní pro mě bylo nové. Jak ve Fulneku, tak i ve Šternberku byl v cíli rozdíl vždy jen 0,8 vteřiny na první místo, což nikdy nepotěší, protože od výhry jste opravdu jen krůček, ale důležité byly najeté kilometry. Na vsetínském sprintu to bylo o poznání lepší. Tady jsme sváděli pěkný souboj s Dominikem Stříteským, kdy jsme se přetahovali o nejrychlejší časy. Sprintu by jistě slušelo dovézt tuto přetahovanou až na cílovou rampu, ale Dominik při průjezdu druhou Hošťálkovou chyboval a cestu k vítězství nám usnadnil. Skvělý závěr ve Vsetíně byl jakousi odměnou pro celý tým za celoroční práci a všichni jsme viděli, že jdeme správným směrem.“

Zimní pauza tě patrně moc nepotěšila, neboť sněhu moc nebylo a pravidelného nočního divočení bylo poskrovnu. Nemýlím se?

„I když toho sněhu bylo letos opravdu poskromnu, tak si přece jen člověk dokázal najít lokality a dny, kdy byly podmínky více než skvělé. Je pravdou, že už to není jako dřív, kdy jsme za zimu v ostrém tempu najeli několik tisíc kilometrů, ale buďme rádi aspoň za něco. Alespoň jsme měli více času na přípravu auta a naší fyzičky (smích).“

Ty už máš za sebou první letošní start, který byl úspěšný. Jak se ti líbila rakouská Blaufränkischland rallye?

„Blaufränkischland rallye pro nás byla takovým testovacím závodem, jestli jsme nezapomněli závodit, a taky ideální příležitost pro test Fabie. Celý závod hodnotím kladně, pořadatelsky byl velmi dobře uspořádán, kdy erzety se jely všechny doslova na pětníku. Takže na začátek sezóny super, navíc když je to okořeněné absolutním vítězstvím, co víc si přát.“

Za chvíli nám startuje úvodní podnik MČR Valašská rally a předpokládám, že na startu nebudeš chybět. Kde všude tě ještě uvidíme?

„Když situace dovolí, měli bychom se zúčastnit kompletního seriálu MČR. Rád bych k tomu přidal i nějaké závody z rallysprint série, například domácí Kopnou nebo Vsetín, popřípadě Šternberk či Vyškov. Samozřejmě mě taky lákají zahraniční starty, buď v seriálu ERC nebo ERT. Chtěl bych si splnit sen a svézt se na šotolině, tak uvidíme, co všechno se nám povede zrealizovat. Samozřejmě, to vše by nebylo možné zrealizovat bez našich partnerů Samohýl motor, Škoda Auto, SIGA, MPL stavebniny a dalších, no a taky bez taťky, který pro to dělá maximum, a za to jim všem patří obrovské DÍK.“

Jaké jsou cíle do sezóny?

„Chtěli bychom navázat na úspěšný závěr loňské sezóny a snažit se pravidelně držet v TOP 5, možná někdy zkusit zabojovat o absolutní bednu.“

Vzkaz fanouškům…

„Děkujeme za Vaši podporu kolem rychlostních zkoušek a v servisu. Bez Vás by to nebylo ono, Vy jste ti, kteří nás ženou dopředu. Brzy se uvidíme na Valašce, těším se na Vás.“