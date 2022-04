Novinky Randy historic racing klubu v sezóně 2022

Petře, v posledních letech jsme tě mohli vídat v šedé Ladě, která vycházela ještě ze starší verze. Ovšem tohle auto je takřka nové, přestože jsi s ním loni absolvoval jen tři závody. Co nám o něm můžeš říct?

Ano, tohle je úplně nové auto. Pracovalo se na něm postupně dva roky, protože ve firmě je dost práce, tak to trvalo. Na začátku loňského roku jsem věděl, že už auto dodělám, a tak jsem naplánoval Kopnou jako takový test. Auto jsme složili až v týdnu před závodem a hned při prvním rozjetí se roztrhla převodovka. Tak jsme ji museli rychle vyměnit a doufat, že se to při závodě nebude opakovat. Nakonec vše vydrželo a ještě jsme vyhráli, prostě jsme si s novým autem vyloženě sedli. S autem jel loni i můj zeť Matěj Kamenec a já odjel ještě dva závody, kromě jednoho problému s převodovkou se nic neobjevilo. Takže doufám, že auto je dobře vyzkoušené a bude letos držet.

Jaké další starty plánuješ v letošní sezóně a jak hodnotíš změny v mistráku historiků?

Na sezónu jsme domluvení s Honzou, že pojedeme velké závody. Začali jsme ve Valmezu a pravděpodobně pojedeme i Vltavu a Krumlov. Pak se uvidí, jak na tom budeme v průběžném pořadí, a podle toho budeme vybírat další soutěže, které pojedeme. Rozdělení mistráků na velký a malý i pro historiky je dobrý nápad, každý si může vybrat podle financí, co pojede, takže tohle beru jako přínos. Naopak mě mrzí, že historické automobily mají čím dál přísnější pravidla, co se týká stavby vozů. S nadsázkou se dá říct, že se blíží roky, kdy budeme shánět i dobový vzduch do pneumatik.

Honzo, loni jste si s tímhle autem dvakrát dojeli pro vítězství a jak řekl sám pilot, vše fungovalo dobře. Jak se tobě líbilo závodění ve VFTS a jaké máte pro letošní rok cíle?

Žigul je prostě úžasné auto a je radost v něm sedět. Petr je výborný řidič, k tomu má auto vždy dobře vyladěné, takže je to fakt super svezení. Já si myslím, že po loňských startech můžeme pomýšlet jen na vítězství. J Samozřejmě je nám jasné, že je to rally a stát se může cokoliv, ale pokud se bude dařit, rádi bychom zabojovali o titul v kategorii VI. V minulých letech to byla vždy nejlépe obsazená kategorie a souboje o prvenství tam byly těsné, takže dosáhnout našeho cíle nebude lehké.

Jak už se o tobě ví, stal se z tebe kromě spolujezdce i pořadatel. Jaké soutěže budeš letos pořádat?

V roce 2022 se pojede třetí ročník Rallyedesign BOAS Záhoří. Pro letošek jsme zas připravili další zlepšení jako delší jízdu zručnosti a těžší navigační část, která by měla být tím hlavním rozhodujícím faktorem. Taky jsme přidali kategorii pro terénní nákladní auta, která budou mít zvláštní trasu po polních a šotolinových cestách. Termín je 30. 7. 2022 a já i celý pořadatelský tým se těšíme na všechny posádky, co k nám zavítají. Tahle soutěž je vlastně mým dítětem, jenže jako správný nadšenec, někdo by řekl i blázen, jsem si řekl, že bych se mohl pořadatelsky realizovat i jinde. Proto jsem letos spojil síly s rodinou Urbanů a stal jsem se členem pořadatelského týmu Rally Kroměříž.

Co chceš říci na závěr?

Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kdo nás podporují, hlavně našim rodinám, že nám tolerují tyto naše blázniviny. Už se s Petrem moc těšíme na Rally Vltava. Já se svezu ještě dříve na Rallysprintu Kopná, kde si uděláme radost s Matějem Kamencem a vyzkoušíme Škodu Fabia Kit Car.