Filip Kohn – Závody WRC se neúprosně blíží!

Filipe, o tobě vím, že jsi mladý a pekelně rychlý jezdec, ale trošku postrádám další informace. Představ se nám prosím…

„Ahoj, je mi 19 let a momentálně jsem vysokoškolským studentem. Ve volném čase se věnuji přípravě na závody v rally. To je můj největší koníček. Baví mě také lyžování a v létě vodní sporty. Rád si zajdu s kamarády na koncert nebo na procházku s naším psem.“

Ty se v rally pohybuješ docela krátce, ale hodně se o tobě mluví. Co tě přivedlo k soutěžím?

„Motosport mě odmala přitahoval, dětství jsem strávil na čtyřkolce a v buggyně. Chodil jsem se dívat na rally s tátou, který mně v mém snu vždy podporoval. V rodině nemáme žádného rally jezdce, ale k závodění jsem se dostal blíž, když jsem se seznámil s Honzou Černým, který pochází z Příbrami, stejně jako já. Poté, co mě svezl ve Fiestě R5, jsem rally úplně propadl a bylo mi jasné, že pod vedením Honzy to prostě musím vyzkoušet a buď to bude mít smysl, nebo nebude.“

První rok ve dvoukolce a pak přestup do čtyřkolky, jak jsi to vnímal?

„Jak se říká, na lepší se zvyká vždy dobře. Byl jsem z Fiesty Rally3 nadšený, najednou jsem řadil pátý stupeň a auto pořád zrychlovalo. Byl to velký skok ze slabé dvoukolky, ale myslím, že jsem se s tím vyrovnal rychle a auto už na první rally neřídil úplně špatně.“

Samozřejmě se musím zeptat i na program Rally Star, což byla jistě velmi dobrá zkušenost…

„Rally Star byl super projekt a zážitek. Když si zpětně vzpomenu na to, co jsem prožíval na evropském finále v Buxtehude, nebylo to vůbec lehké – adrenalin a stres. Přesto jsem se snažil podat výsledek a ten přišel. Na výhru Rally star to nebylo, ale to, že jsem se dostal do finále mezi dvanáct nejrychlejších kluků v celé Evropě, snad ukázalo můj potenciál.“

Rally Hustopeče (CZE) | foto: www.rallyzone.cz | Procházka, Milan

Máme za sebou sezonu 2022, jaká byla z tvého pohledu?

„V sezoně 2022 jsem udělal velký posun, jak v řízení, tak i po fyzické nebo psychické stránce. Myslím, že není dobré věci moc uspěchat, a proto sezona 2022 byla spíše poznávací a byla to taková příprava na těžké závody, které mě čekají v letošním roce.“

Lze nějak vyčíslit, na kolik dokážeš využít potenciál vozu Rally3, v porovnání od tvého prvního startu na Valašské rally, až po závěr sezony 2022?

„V autě se cítím o dost lépe a vím, jak se bude chovat. Na Valašce to byl pokus – omyl, což k rally samozřejmě patří, pokud chcete jet rychle. Posun v průběhu sezony byl nezpochybnitelný, ale číselně nedokážu odhadnout, o kolik procent jsem zvýšil využití potenciálu vozu.“

Který závod v loňském roce se ti nejvíce podařil?

„Při Rally Pačejov jsem ve svůj prospěch využil těžkých podmínek. Úzké cesty byly mokré a klouzavé, potkaly nás nečekané přeháňky a spousta bahna z krajnic, přesto jsem naštěstí neudělal velké chyby a vyjel si své první top 10 mezi auty vyšší specifikace Rally2 a R5. Bylo to boží!“

Rád bych se vrátil i k rallysprintu v Příbrami, kde jsi startoval s R5 a po dvou erzetách jsi držel luxusní postavení. Jak jsi vnímal tento start?

„Při závodě jsem neměl co dokazovat, právě naopak jsem mohl jenom překvapit. Hned při první erzetě se mi podařilo zajet první čas mezi vozy Rally2. Pocit, když mi to Tomáš (spolujezdec Tomáš Třeska) řekl, byl neuvěřitelný. Stejným tempem jsem pokračoval celý závod až do onoho incidentu. Pro ty, kteří neviděli „ohnivou show” naživo, připomenu, že na třetí erzetě po „dublovickém“ skoku praskla hadička na servu a v ten moment začal stříkat olej na rozpálený výfuk a ten následně vzplanul. Naštěstí auto neshořelo a dokonce jsme závod dojeli. Právě tyhle těžké situace mě strašně moc posunuly a ve finále měly i svojí pozitivní stránku.“

Jak velký je rozdíl mezi vozem R5 a Rally3?

„Obě auta jsou rychlé závodní vozy. Rozdíl je v tom, že Rally3 stojí polovinu než vůz Rally2, respektive R5. Logicky je tedy dražší auto lepší ve všech směrech. Loni byla pro náš tým hlavní měrná jednotka to, že když jsem na Honzu Kopeckého ztrácel do dvou sekund na kilometr, tak jsem jel na hraně mého auta.“

Jak jsi vyplňoval pauzu mezi sezonami?

„V pauze jsem se snažil věnovat studiu společně s fyzickou a psychickou přípravou pod vedením MUDr. Jaromíra Jiříka. Samozřejmě jsem také plánoval nadcházející sezonu, které se již nemohu dočkat. Věnoval jsem se i sociálním sítím, které chci letos posunout na jinou úroveň, aby si na své přišli i fanoušci. Pokud vás zajímají soutěže, závody a můj život, tak mě začněte určitě sledovat!“ (instagram: @filipkohnrally, facebook: Filip Kohn)

Pro rok 2023 se u tebe avizoval přestup do JWRC, jak se u tebe posunul tento program?

„Rok 2023 je pro mě zlomovým, protože pojedu první závody mistrovství světa! Do kalendáře jsme zahrnuli šest závodů ze seriálu WRC. S pomocí Honzy Černého a Michala Lanka (LMP) jsme vybrali závody s nejsilnější konkurencí, což znamená, že pojedu všech pět závodů, kde pojedou junioři o titul JWRC. V JWRC se jede s vozy Rally3 neuvěřitelně rychle a já doufám, že mě konkurence přinutí posunout můj styl jízdy na světovou úroveň. První závod WRC, ve kterém pojedu, již klepe na dveře. Je to Švédsko! Nejrychlejší závod v mistrovství světa a přitom jedete na velkých hřebíkách po švédských zledovatělých cestách. Prostě bomba!“

Znamená to, že tě v Česku letos neuvidíme?

„V Česku se ukážu určitě, zatím mohu potvrdit Barum Rally a Bohemia Rally, ale kdybych mohl, tak bych si projel více krásných českých rychlostních zkoušek a soutěží.“

Nyní máš za sebou úspěšný start na Jänner rally, jaká byla rakouská rally z tvého pohledu a jaké dojmy sis přivezl domů?

„Jänner rally byla pro mě strašně moc důležitá. Naučil jsem se jezdit v „katech“ po zablácených cestách, které se v českém mistrovství moc nevyskytují, hlavně kvůli tyčkám v krajnicích nebo antikatům. Celý pátek jsem jel na zimních pneumatikách a zvykal si na neustálý pohyb auta kvůli měkké směsi. Když jsem však přišel na to, jak s nimi jet, tak to bylo boží. V sobotu jsem pro změnu nasadil na auto řezaný slick a zkoušel různá nastavení na autě. Nejrychlejší tempo jsem si nechal na powerstage, kde jsem byl nejblíže k vozům Rally2. Z celé rally mám dobrý pocit a těší mne, že se dokážu rychle učit a přizpůsobovat se podmínkám na tratích. Samozřejmě v tom hrají velkou roli rady od Honzy Černého a Michala Lanka, kteří mne svými zkušenostmi hodně posouvají v progresu v jízdě s Fiestou.“

Poděkování a vzkaz fanouškům…

„Díky za fandění u tratí, podporu na sociálních sítích a těším se, až se uvidíme v roce 2023 na závodech nebo i mimo ně. Máte se na co těšit!“