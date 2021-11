Kam na rychlostky RENTOR – PARTR Rally Vsetín?

Rally Vsetín se v posledních letech výrazně nemění. Fanoušci, kteří pravidelně míří na Valašsko za rallysportem, tak ani letos nic nepřekvapí. Na posádky čeká kompaktní trať s délkou 137,86 km. Opět se bude závodit na třech úsecích, tentokrát shodně ve dvou průjezdech (celkem 66,64 km). Posádky absolvují tradiční testy Hošťálková (Hošťálková – Hošťálková), Semetín (Hošťálková – Semetín) a Jabloňová (Vsetín – Růžďka – Horní Jasénka - Vesník).

Na každém úseku pořadatelé vybrali zajímavé pasáže – divácká místa. Ty budou uvedeny v oficiálních mapách na webu soutěže v sekci Diváci. Na čerpacích stanicích na Vsetínsku jsou zároveň v prodeji oficiální programy se seznamem přihlášených posádek.

„Na testu Hošťálková doporučuje průjezd točnou na výjezdu z obce, následně pravé odbočení u chaty na Trojáku s přehlednými úseky kolem rozhledny Maruška a diváci si přijdou na své i v pasážích před cílem.

Semetínská zkouška je hůře dostupná, ale kdo si něco málo vyšlápne, najde „v hoře“ mnoho zajímavých pasáží, rychlých i pomalých zatáček. Přístup od Semetína bude od hájenky omezen.

Poslední test Jabloňová láká na levé odbočení pod Dušnou, průjezd točny ve Vsetíně – Jasénce a pasáže ve sjezdu do cíle zkoušky,“ popisuje ředitel soutěže Petr Gryger.

Pro místní obyvatele však s pořádáním soutěže souvisí i další dopravní omezení. „Hlavně bude omezen průjezd ze Vsetína přes Hošťálkovou do Zlína, stejně jako ve směru přes Troják do Bystřice pod Hostýnem (7:45 – 15:15 hod.). Zásadní komunikací je i cesta ze Vsetína přes Dušnou do oblasti Bystřičky a dále na Valašskomeziříčsko a Rožnovsko (9:00 – 16:30 hod.). Chceme požádat obyvatele o pochopení a dopředu se omlouváme za případné komplikace,“ doplňuje Gryger.

Řada fanoušků jistě zavítá i do servisního areálu na Vsetíně, v ulici U Bečvy a v okolí městského stadionu Ohrada. Právě z těchto míst posádky v 8:30 hodin odstartují přejezd k tratím rychlostních zkoušek. Během dne tam posádky letos zavítají pouze jednou (cca 11:14 – 13:00). Po absolvování kompletní porce rychlostních zkoušek budou první posádky očekávány na cílové rampě u Autosalonu Škoda krátce po 14. hodině.

Informace k soutěži jsou uvedeny na oficiální stránce soutěže www.vsetinrally.cz. Sledujte i naši facebookovou stránku Rally Vsetín.