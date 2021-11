Cais: Tři velké závody ve čtyřech týdnech

Celá rozsáhlá týmová operace začínala už počátkem října na samém konci Evropy, kde posádka Yacco ACCR Teamu Cais – Žáková absolvovala v krátkém sledu dvě rally na nezpevněném povrchu. Nejprve na Azorských ostrovech a pak v portugalském Fafe. „Na vše bylo opravdu málo času a museli jsme všechno naplánovat do nejmenšího detailu,“ vysvětluje Jarek Orsák. „Jeden kamion se přesouval přímo z Portugalska do Španělska a ve stejné chvíli z Česka vyjížděl druhý kamion směrem na test ve Španělsku. Po soutěži mistrovství světa vyrazila jedna skupina směrem do Maďarska na ERC a druhá rychle na dílnu, aby připravila auto na Lausitz rally. Těch 550 km do Německa už nám přišlo jako sranda. Nevím, kolik kilometrů oba týmy za ty dva měsíce najely a kolik mil nalétaly letadlem. Ale jedno vím určitě. Vše zvládly na jedničku a já na ně mohu být právem pyšný.“

Rally Catalunya (WRC)

V rámci této logistické a sportovní výzvy čekala po čtyřech letech trvání projektu tým Orsák Rallsport odměna. Erik Cais se s Jindřiškou Žákovou poprvé postavili na start soutěže mistrovství světa a to hned v prestižní kategorii WRC2. A premiéra to byla fantastická!

„Erik s Jindřiškou jeli neuvěřitelně, jen kousek od těch nejlepších,“ říká hrdě Orsák. „Už během první etapy se probojovali na třetí příčku, kterou si spolehlivě drželi. A pak to přišlo. RZ 11 Querol – Les Pobles se zapíše zlatým písmem do historie týmu Orsák Rallsport. Při své světové premiéře vyhráli rychlostní zkoušku v rámci kategorie WRC2 a zároveň byli nejrychlejší mezi všemi jezdci na vozech R5/ Rally2! Byla to obrovská radost nás všech a nádherný dárek pro kluky, kteří tak tvrdě makali celý rok.“

„V závěru rally začalo pršet a všem zasvěceným bylo hned jasné, že Erik ještě zatlačí. Marco Bulacia ve snaze udržet si svoji pozici na předposlední vložce havaroval, Erik zajel další super čas a získal při své premiéře v MS neuvěřitelné třetí místo ve WRC2 se ztrátou pouhých 58 s na vítěze!“

Rally Hungary (ERC)

„Na oslavu bohužel nebylo moc času, protože jsme ihned vyrazili směr Maďarsko,“ připomíná situaci Jarek Orsák. „Rally Hungary byla předposledním dílem evropského šampionátu a Erik s Jindřiškou již od samého začátku dokazovali, že budou patřit k těm nejrychlejším. Na RZ 5 zajeli fantastický nejlepší čas, když druhému nadělili více než 7 s a dostali se do vedení. Bohužel na následujícím měřeném testu pořadatelé velmi necitlivě zařadili kousek po startu rozbitý šotolinový úsek. Bylo zde 11 defektů pneumatik a jednou z postižených byla bohužel i naše posádka. Erik s Jindřiškou museli měnit kolo a se ztrátou 1,5 minuty už nešlo nic dělat. Posádka tak namísto boje o vítězství dokončila soutěž až na 7. místě.“

Lausitz rally (ERT)

Díky tomu, že poslední Erikova soutěž letošní sezóny Německu se jela až za dva týdny, měli všichni pár dnů klidu na krátký odpočinek. Erik Cais se spolujezdcem Petrem Těšínským zde startovali s jediným cílem – vyhrát šampionát ERT. Od začátku nenechali nikoho na pochybách, že to myslí vážně. Z celkových 11 RZ byli nejrychlejší rovnou na 7 z nich. Přesto, že je postihly 2 defekty, vybudovali si 35sekundový náskok. Rally však končí až na cílové rampě…

„Celý náš tým stál v závěrečné stopce, když najednou Erik s Petrem zastavili 100 m před letmým cílem, protože z auta šlehaly plameny,“ vzpomíná na dramatickou situaci Orsák. „Začal boj s časem. Kluci začali hasit a za minutu jim už pomáhal i za nimi startující Anders Grondal . Ve chvíli, kdy jsme doběhli k autu, bylo už vše naštěstí uhašeno. Tímto bych rád poděkoval klukům z Norska za fair play – zastavili u Erika a pomohli. Co na to říct? Takhle prohrát rally prostě zabolí! Hned jsem si vzpomněl na Sainze, který tak přišel o titul mistra světa. V servise se následně zjistilo, že praskl kardan, který utrhl hadici od oleje, to pak způsobilo požár.“

„Na závěr sezóny rád bych poděkoval celému týmu, mechanikům, našim rodinám, zaměstnancům Orsák Rallysportu, fantastickým fanouškům a hlavně partnerům, bez kterých by tento projekt nebylo možné realizovat. Jsou to Autoklub ČR, Yacco, P1, P1fuel, Milwaukee, Čemores, GPD, SMR Plus, Michelin a řada dalších.“