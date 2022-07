BOHEMIA RALLY MLADÁ BOLESLAV STARTUJE UŽ TENTO TÝDEN

Jan Kopecký – Jan Hloušek – Škoda Agrotec Rally Team – Škoda Fabia Rally2 Evo

„Na Bohemku se těšíme jako každý rok. Máme na ní super vzpomínky a doma řadu pohárů za vybojovaná vítězství. Je to také nejbližší soutěž od našeho zázemí v Kostelci, a navíc jsme už mnoho let úzce spjati se škodovkou, takže pro celý tým je Bohemka jedním ze zásadních domácích podniků. Uvidíme, co nám přinese počasí, které na místních erzetách velmi často a výrazně promlouvá do konečného pořadí.“

Václav Pech – Petr Uhel – EuroOil team – Ford Focus WRC

„Je před námi jeden z vrcholů sezóny. Bohemka je velkým pojmem a současně výzvou. Soupeřit se škodovkou na jejich domácích tratích je pro nás prestižní záležitostí víc než kdy jindy. Navíc pořadatelé mají skvěle vymyšlené erzety, prostorný servis a spoustu doprovodných aktivit pro diváky. Například Sosnová se bude letos počítat do výsledků, takže tam toho fanoušci uvidí opravdu hodně. Moc se těšíme.“

Filip Mareš – Radovan Bucha – LAURETA AUTO Škoda Team – Škoda Fabia Rally2 Evo

„Bohemia rally je domácí závod nejen pro mě, ale také pro naprostou většinu našich partnerů. Takže z tohoto pohledu nás čeká jednoznačně nejdůležitější závod sezóny. Těšíme se na spoustu našich fanoušků, ale také na aktuální skladbu rychlostních zkoušek. Jsem zvědavý na nový test Zvířetice, na kterém je i šotolinová pasáž. Chceme navázat na Hustopeče a bojovat o první místo.“

Dominik Stříteský – Jiří Hovorka – ACA ŠKODA Vančík Motorsport – Škoda Fabia R5

„Na Bohemku mám dobré vzpomínky, před rokem jsem tady startoval poprvé v továrním týmu Škoda Motorsport a na to se nedá zapomenout. V Boleslavi otevřeme druhou polovinu sezóny. Jsem zvědavý, jak se nám bude dařit. Na nových úsecích a úplně nové rychlostní zkoušce se budou mazat rozdíly, nikdo nebude mít zkušenosti z minulých let. Je ale jasné, že Bohemka bude jako vždy náročná.“

Už v pátek 8. července mohou příznivci Bohemia Rally Mladá Boleslav navštívit Autodrom v Sosnové, kde odstartuje úvodní rychlostní zkouška s názvem Škoda Fabia RS Rally2 Sosnová.

