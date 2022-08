Desetina sekund s puncem stříbra

Letošní ročník Rally Fulnek – Odry nabídnul kromě tradičně náročných tratí a kvalitně obsazeného jezdeckého pole také dramatický náboj v úplném závěru soutěže. I přes nepříznivé předpovědi se nakonec souboje téměř sedmdesáti startujících posádek na šesti rychlostních zkouškách v celkové délce 71 kilometrů odehrály na suchém povrchu. I tak ale diváci na trati nepřišli o dramatické chvíle.

Jedním z aktérů doslova adrenalinového souboje v závěru soutěže byla také posádka Vojtěch Štajf a František Rajnoha. Po solidním výsledku v předešlé příbramské soutěži vsadil tým ACCR Racing21 opět na kvalitu vozu ŠKODA FABIA Rally2 evo, zapůjčenou Martinem Severou a servisovanou týmem Brynda Racing. Původní předpovědi dešťových přeháněk se nakonec ve Fulneku nenaplnily a pro soutěž tedy zvolil Vojtěch Štajf pneumatiky Pirelli P Zero pro suchý povrch.

Profil náročných rychlostních zkoušek byl spíše výhodou pro mladé jezdce ze zdejšího regionu, kteří se hned od startu chopili své příležitosti. Štajf s Rajnohou přijeli do Fulneku s cílem zachovat si pódiovou tradici, získat body do Poháru 2+ a tohoto plánu se od začátku drželi. Penalizace posádky Cais – Těšínský za kontakt s retardérem v druhém měřeném úseku však umožnila Štajfovi s Rajnohou odstartovat do odpolední sekce z celkově druhého místa za další skoro „domácí“ posádkou Adam Březík – Ondřej Krajča.

Erik Cais se v dalším průběhu soutěže před Vojtěcha Štajfa nakonec probojoval s desetinovým rozdílem, ale rozhodující souboj o stříbrnou příčku v cíli se odehrál na úplně poslední rychlostní zkoušce. Po zaváhání Caise na jejím startu se Štajf rozhodl pro atak doslova v posledních kilometrech soutěže. V cíli tohoto měřeného úseku byla posádka týmu ACCR Racing21 rychlejší o 0,2 sekundy, což při závěrečném součtu znamenalo její návrat na druhé místo v absolutní klasifikaci s rozdílem pouhé desetiny vteřiny a zisk cenných bodů do průběžné klasifikace Poháru 2+.

Rally Fulnek - Odry (CZE) | foto: Jan Dušek, RallyZone.cz

„Se stejně těsným rozdílem v cíli jsme uspěli už v roce 2018 na Rally Bohemia a teď se nám to s Františkem povedlo znova tady ve Fulneku. Byl to ohromný závod. Za normální situace bylo těžké odolat tlaku obou agresivně jedoucích mladých posádek, navíc s dobrou znalostí této tratě. Chtěli jsme tady hlavně podium, ale naskytla se nám šance na stříbro a my ji s Frantou prostě využili,“ řekl v cíli po dramatickém souboji Vojtěch Štajf a dodal: „Erik s Petrem startovali v erzetě před námi a my jsme si všimli jejich časové ztráty na startu. Proto jsme se okamžitě rozhodli dát do posledních kilometrů úplně všechno a pokusit se dostat zpět na druhé místo. Plánovat tohle s rozdílem desetiny sekundy nelze, prostě nám to vyšlo a máme z toho velkou radost! Naše poděkování patří také Martinovi Severovi i týmu Brynda Racing za opětovné poskytnutí skvěle připraveného vozu Fabia Rally2 evo.“

Příští soutěží týmu ACCR Racing21 bude jubilejní XXX. ročník soutěže Rally Vyškov, která se koná ve dnech 2.- 3. září 2022.

Více informací o týmu na:

www.facebook.com/racing21rallyteam

Racing21_rallyteam

www.racing21.cz