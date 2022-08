Vančík s Tománkem ovládli Star Rally Historic 2022

Lépe do závodů odstartoval Neumann se spolujezdcem Martinem Hlavatým. Neumann si podmanil páteční RZ ulicemi Zlína. Souboj o první pozici se jednoznačně odehrával jen mezi ním a Vančíkem, po sobotní etapě vedl vítěz poslední tří ročníků o 6,7 vteřiny.

V neděli ale Vančík zatáhl, vyhrál první čtyři rychlostní zkoušky a vybudoval si komfortní více než půl minutový náskok. Prohra na poslední RZ o 0,6 vteřiny už jej mrzet nemusela, zlatý vavřín patřil posádce krásného vozu BMW M3! „Samozřejmě spokojenost s výhrou, ale musím říct, že to bylo velmi náročné. Pro čtyřkolky byly podmínky mnohem snazší než pro nás, ale ve finále opravdu nemám co vytknout. Nevyzpytatelné, ale zároveň krásné, měnily se podmínky, povrch, do toho déšť. Dokonce i včerejší poslední vložky bez světelné rampy jsme zvládli. S tímto autem se stále učím, nabrali jsme zkušenosti a dnes se nám to podařilo zhodnotit. Parádně jsme si užili celou soutěž,“ řekl šťastný Jaroslav Vančík v cíli na zlínském náměstí. Vybojoval ve Star Rally Historic třetí výhru, předtím triumfoval v letech 2012, 2013 na voze Lada VFTS.

Druhý Vlastimil Neumann bral prohru v boji o nejvyšší příčku s úsměvem. „Zvítězil ten rychlejší, to tak v rally je. Diváci byli skvělí i my jsme jim mávali, takže možná to nás zdrželo natolik, že jsme skončili druzí,“ pronesl pobaveně k fandům.

Barum Czech Rally Zlín (CZE) | foto: Jakub Daniel Machálek, RallyZone.cz

Třetí řidič letošního závodu historiků Otakar Zenkl jr. zářil jen spokojeností. „Jsme nadmíru spokojení, je to satisfakce za loňský rok, kde jsme odstoupili dvakrát. Výše to určitě nešlo, dva vozy před námi jsou skutečně nedostižné. Pozice za sebou jsme si hlídali, neboť náš nejbližší soupeř Honza Frei vypadl jednou chybou hned v neděli ráno,“ mrzelo Zenkla, který se na střeše svého rychlého favorita fotil s pohárem za třetí pozici.

Do letošního 14. ročníku Star Rally Historic, podniku Autoklub Mistrovství České republiky v rally historických automobilů 2022, odstartovalo celkem 33 posádek z České republiky, Polska, Slovenska a Maďarska z původně 35 přihlášených. Na cílovou rampu dojelo celkem 18 posádek. Součástí podniku byla i demonstrační jízda Rallye legend, které se zúčastnilo 25 vozů, posádky vedle České republiky přijely dále z Maďarska, Slovenska, Rakouska a Německa.

Konečné pořadí XIV. Star Rally Historic 2022:

1. Vančík, Tománek (CZE, BMW M3) 1:56:45,4 hod

2. Neumann, Hlavatý (CZE, Ford Escort RS Cosworth) + 32,8 s

3. O. Zenkl jr., Z. Omelka (CZE, Škoda Favorit 136 L) + 8:58,3 min

4. Petr Jurečka, Pavel Jurečka (CZE, Subaru Impreza 555) + 11:22,9 min

5. P. Hejhal, M. Hejhal (CZE, Škoda 130 LR) + 12:46,9 min

6. Hýbner, Teplá (CZE, Ford Sierra Cosworth) + 14:40,0 min

7. Šrámek, Horáček (BMW 318 iS) + 14:45,6 min

8. Pavlíček, Poláček (CZE, Ford Escort RS 1600) + 16:19,5 min

9. Dolák, Kulhan (CZE, Lada 21011) + 20:43,7 min

10. Drbal, Zdráhal (CZE, VAZ 21074) + 20:45,7 min

Vyhrané RZ

6 – Vančík, 5 – Neumann