TVRDÁ PRÁCE SE VYPLÁCÍ

„Při jistotě titulu letošních vicemistrů již po Barumce jsme náš start v Pačejově zvažovali. Nakonec u nás ale zvítězila, mimo jiné, i touha se letos naposledy utkat především s posádkami Jan Kopecký – Jan Hloušek a Václav Pech – Petr Uhel," vysvětlil svou motivaci reprezentant LAURETA AUTO Škoda Teamu. Výzvou byla i samotná trať pačejovské soutěže a podmínky, ve kterých se závodilo. Podobně jako na zlínském vrcholu sezony se seznam odstoupených posádek začal rychle plnit a celá řada posádek ukončila svoje snažení mimo trať. „Pro mě to byl čtvrtý start na Rally Pačejov a z mého pohledu byl tento ročník zatím nejtěžší. Po celou dobu závodu panovalo proměnlivé počasí a volba pneumatik byla zase loterií. Po této stránce se nám v sobotu docela dařilo a první etapu jsme absolvovali bez problémů. Snad jen se svým tempem na předposlední rychlostní zkoušce jsem nebyl úplně spokojený," vrátil se k první etapě západočeské soutěže Filip, který odevzdával svoji Fabii Rally2 Evo do uzavřeného parkoviště ze druhého místa. Vítězství v polovině sobotních rychlostních zkoušek podpořilo optimistickou náladu v týmovém zázemí a ztráta 8,4 sekundy na vedoucího Jana Kopeckého rozhodně nevypadala nepřekonatelně.

První kilometry nedělní etapy však posádce nevyšly podle představ. Ztráta 9,5 sekundy na Jana Kopeckého ze 7. RZ de facto rozhodla souboj o vítězství. V další části druhého dne jeli Filip s Radkem naplno a posbírali porci čtyř nejrychlejších časů. K prvnímu místu se však přibližovali jen po vteřinách a v cíli jim ještě dvanáct dalších chybělo. Letošní vicemistři republiky tak pačejovskou Invelt Rally dokončili stylově na druhém místě v celkové klasifikaci. „Zatímco v sobotu se nám volba pneumatik dařila, v neděli ráno jsem byl moc velkým optimistou. Déšť jsem čekal až v odpolední sekci a vyrazil jsem, na rozdíl od našich soupeřů, se třemi slicky a dvěma pneumatikami do mokra. Mokro bylo ale v celé první sekci a bohužel jsem od startu první ranní rychlostky nechytil to správné tempo. Od další RZ jsme se vrátili zpět do sedla, ale stáhnout nabranou ztrátu už nebylo v našich silách. Druhé místo nechutná sice tak dobře jako vítězství, ale v těžkých podmínkách se nám během závodu podařilo vyhrát 7 rychlostních zkoušek z 12 odjetých a s tím rozhodně můžeme být spokojení," zhodnotil svůj poslední letošní start v českém mistrovství Filip Mareš, který nešetřil chválou na adresu výkonu členů svého týmu. „Celý náš tým odvedl od začátku sezóny neuvěřitelný kus práce a je skvělé vidět, že se to vyplácí. Závod jsme si od startu do cíle perfektně užili a věříme, že naše jízda i výsledek potěšily nejen fanoušky u tratí, ale i naše partnery," dodal 31letý pilot.

Pačejovská rally uzavřela hlavní letošní misi Filipa Mareše a Radovana Buchy, kterým byl souboj o medaile v Mistrovství ČR v rally. Týmovou Škodu Fabia Rally2 Evo však mechanici prozatím ještě k zímnímu spánku neukládají. „Závěrečného podniku mistrovství ČR, kterým je 3-Städte Rallye, se bohužel nezúčastníme. Náš rozpočet už je v závěru sezóny dost napjatý a při rozhodování o posledním startu u nás zvítězila šotolinová Lausitz Rallye začátkem listopadu, která je současně i finálovým podnikem FIA ERT," doplnil Filip.

