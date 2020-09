Minařík Racing ve Vyškově se čtyřmi vozy

René Dohnal startoval na vyškovském závodě po třech letech. Od začátku závodu si posádka Peugeotu 208 Rally4 vedla na výbornou. René s Romanem zaostávali za svým největším konkurentem Janem Dohnalem pouze o pár desetinek a byl to krásný souboj, ve kterém se kluci nešetřili. Ale stejně jako na Příbrami a ValMez rallysprintu, skončila dvojice René Dohnal – Roman Švec na 2. místě v hodnocení RSS. Kluci se však nemají za co stydět, protože souboj to byl opravdu těsný. Ve třídě 5 posádka dokončila závod jako nejrychlejší a v absolutním pořadí jí patří 13. místo.

Rally Vyškov (CZE) | foto: Jakub Daniel Machálek, RallyZone.cz

„Rally ve Vyškově se nám povedla. Mám obrovskou radost, že jsme dokázali našeho Peugeota podvozkově posunout kupředu. Také jsem rád, že jsem si na tvrdší nastavení vozu ihned zvykl a nemuseli jsme nic upravovat nebo nad něčím laborovat. S Honzou Dohnalem to byl opět skvělý souboj, plný desetinkových rozdílů a je pouze mírná škoda, že dojetím vozu s defektem na RZ4 jsme ztratili kontakt s Honzou a naše ztráta byla naráz pětisekundová. Je velmi složité stáhnout takový čas na pilota Honzových kvalit, který navíc jede bez sebemenších chyb. Věřím, že být to před poslední rychlostní zkouškou víceméně v rovině, postarali by jsme se o infarktový závěr závodu, ale taková je rally. Tímto Honzovi Dohnalovi gratuluji a děkuji všem soupeřům za skvělé souboje. I přes velmi krátkou kilometráž jsme si závod moc užili,“ zářil po závodě spokojený René Dohnal.

S vozem Peugeot 208 R2 se na start třetího rallysprintu letošní sezony postavila smíšená posádka Mojmír Mika – Lucia Laurincová. Mojmír Mika do Peugeotu usedl poprvé, proto se s vozem hlavně učil. V cíli z toho nakonec bylo 8. místo mezi smíšenými posádkami, 15. místo ve třídě 6 a 26. příčka v hodnocení Rallysprint série. „Při letošní absenci rallysprintu Kopná jsem se chtěl svézt na nějakém jednodenním závodě a nejvhodnější variantou byla soutěž ve Vyškově. Chtěl jsem na zdejších tratích protáhnout vyzkoušenou techniku z Mikuláš rally - Renault Clio R3, ale bohužel před konáním rally byl prodaný. Proto jsem si odbyl premiéru z Peugeotem 208 R2. Téměř bez testu jsme vyrazili na první RZ. Zde jsme udělali při vjezdu do vesnice na žulových kostkách nováčkovskou chybu a přetočili se. Druhá a třetí erzeta už byla v přípustném tempu, ale při pohledu na výsledky jsem zjistil, jak se jede velmi rychle. Po opuštění servisní zóny jsme absolvovali zbylé rychlostní zkoušky, na kterých jsme už dosahovali lepších časů. Pomalu jsme si zvykali na vůz, ale rallysprint je na sžití s vozem bohužel krátký. Přesto jsme si závod užili, auto dovezli docíle. S výsledkem jsem v rámci možností spokojený. Chtěl bych poděkovat své spolujezdkyni Lucce Laurincové za super práci, partnerům Pila Surý, Pneu Vraník a Lion car Banská Bystrica za podporu a týmu Minařík Racing za skvěle připravený vůz,“ popsal premiérový start s novým vozem Mojmír Mika.

Rally Vyškov (CZE) | foto: Jakub Daniel Machálek, RallyZone.cz

Po téměř dvouleté pauze se do ostrého závodního vozu posadil František Andrys a na sedadlo spolujezdce si přizval Lukáše Kalanku. Kluci jeli s vozem Renault Clio Sport. Premiérový start s tímto vozem posádce vyšel výborně. „Rychlostní zkoušky byly rychlé a hodně zajímavé, tak jak to na Vyškově bývá. S Renaultem Clio jsem startoval poprvé. Auto to pro mne bylo nové a ze začátku jsem s ním bojoval. Ale s každým ujetým kilometrem jsem se s Renaultem učil, což znamenalo postupné zrychlování. Časy sice nebyly nic moc, ale užili jsme si celou soutěž a dojeli až do cíle, což pro nás bylo prioritou,“ řekl František Andrys. Dvojice Andrys – Kalanka závod dokončila na 5. místě ve třídě 8.

Štěstí tentokrát nepřálo posádce ve složení Petr Gargulák – Karel Voltner. Kluci usedli znovu do Peugeotu 208 R2. Závod pro Petra s Karlem začal slibně, když se po prvních dvou erzetách nacházeli na 4. místě v hodnocení RSS a 1. místě ve třídě 6. Jenže poté přišla osudná třetí rychlostní zkouška, kde pro kluky závod skončil, kvůli upadlému kolu. „Ve Vyškově jsem startoval jednou před 5ti lety s Hondou Civic, kde jsme odstoupili na RZ3 s prasklou poloosou. Od té doby se tratě změnily a závod byl pro nás tím pádem plný očekávání. Už při seznamovacích jízdách se nám líbila RZ Ivanovická brána, která vedla na úzké silnici v zarostlých kukuřičných polích a byla velmi obtížná, jak na rytmus jízdy, tak svými šotolinovými úseky. Jak se říká, byla hodně „na rozpis“ a my byli velmi překvapeni, že jsme ji hned v úvodu soutěže dokázali v rámci třídy vyhrát a porazit zde místní kluky, kteří ji dobře znají. Po této RZ jsme se dostali na první příčku a měli s Karlem dobrý pocit z jízdy. Bohužel následně přišla třetí zkouška, kde ihned pár kilometrů po startu nám při dobrzdění z vysoké rychlosti do retardéru upadlo kolo z důvodu prasklých šteftů a nekontrolovatelně jsme proletěli únikovou zónou. Byla to pro nás velká škoda, zklamání z dobře rozjetého závodu, ale jsme hlavně rádi, že se nám tato závada stala právě v úseku, kde byl prostor a nikomu se nic nestalo. Věříme, že jsme si svoje neštěstí vybrali a v tuto chvíli přemýšlíme nad dalším závodem. Chtěli bychom poděkovat všem co nám v průběhu soutěže fandili a hlavně těm co nás podporují,“ popsal nešťastný incident Petr Gargulák.

Rally Vyškov (CZE) | foto: Jakub Daniel Machálek, RallyZone.cz

Pokud se situace ohledně pořádání rally nezmění, dalším startem kde by se měl slušovický tým pod vedením Lubomíra Minaříka ukázat, by měla být soutěž v Polsku, kde bude pronajímat vůz Peugeot 208 Rally4. Pak již bude následovat Futures Contproduct Rally Morava. Závod v okolí Šternberku je naplánovaný na 10. října.