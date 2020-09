Ve Vyškově vyhráli Petr Semerád a Jan Dohnal

XXVIII. Rally Vyškov 2020 vyhrál Petr Semerád se Škodou Fabia R5. O vítězství podle vlastních slov mladého talenta pravděpodobně rozhodlo to, že „podržel“ na rychlostní zkoušce Ivanovická brána úsek, kde byla kukuřice, přes kterou nebylo vidět. Petr Semerád oba průjezdy tímto měřeným testem vyhrál s náskokem 4 a 4,5 vteřiny na ostatní pronásledovatele. „Vítězství zde pro mě znamená hodně. Jsem nadšený, že se tak stalo obzvlášť v tak silné konkurenci, která tu byla. Podržel jsem na Ivanovické bráně v kukuřici, to pravděpodobně rozhodlo. Závěr byl zajímavý, protože to bylo těsné, takže jsme museli bojovat. Zatáhli jsme a vyšlo to, mám z toho vekou radost,“ řekl v cíli Petr Semerád. Jeho se držel Jaromír Tarabus, jenž si ve Vyškově splnil sen a startoval s Hyundaiem i20 WRC. Přestože vyhrál dvě rychlostní zkoušky ze tří v druhé sekci, na Semeráda to nestačilo. V závěru litoval svého vlažnějšího vstupu do soutěže a odvezl z Vyškova pohár za druhé místo. Třetí příčku vybojoval po souboji s Martinem Vlčkem příbramský jezdec Jan Černý s Volkswagenem Polo GTI R5.

Konečné výsledky XXVIII. Rally Vyškov 2020:

1. P. Semerád – J. Hovorka Škoda Fabia R5 34:11,0 min

2. J. Tarabus – D. Trunkát Hyundai i20 WRC + 3,2 s

3. J. Černý – P. Černohorský Volkswagen Polo GTI R5 + 13,6 s

4. M. Vlček – K. Jugasová Hyundai i20 R5 + 15,2 s

5. R. Odložilík – M. Tureček Volkswagen Polo GTI R5 + 28,6 s

6. O. Bisaha – O. Kiška Hyundai i20 R5 + 47,8 s

7. K. Trněný – Ch. Doerr Ford Fiesta R5 + 59,0 s

8. R. Adolf – P. Novák Škoda Fabia Rally2 Evo + 1:43,3 min

Rallysprint série patřila velkému souboji obou Dohnalů. Za kratší konec v druhé sekci tahal René Dohnal s Peugeotem 208 Rally4, který nestačil na Jana Dohnala. Ten zvítězil před svým jmenovcem se stařičkým, avšak stále výkonným a na oko krásným Renaultem Clio S1600. Bronz ve Vyškově vybojoval Egon Smékal s Citroënem DS3 R3T Max. Pořadí se přelévalo i mezi mladými puškami se shodnými vozy značky Opel v rámci poháru Opel Adam Cup. V cíli se z vítězství radoval Daniel Polášek před Filipem Ocelkou a Tomášem Arnoštem.

Soutěž „Najdi Filipa“ vyhrál fanoušek Zdeněk Došek, který jako první potkal Filipa Mareše, vyfotil se s ním a fotografii nám odeslal. „Děkuji za výhru! Rally Vyškov mám rád, nic bych do budoucna neměnil, jen škoda některých míst, které byly loni pro diváky přístupné. Chápu ale, že letos pořadatelé mají určitá nařízení. Jsem rád, že jste vůbec rally odjeli v této době,“ řekl vítěz. Dárky, které si odnesl, byl balíček od Filipa Mareše spolu s podepsaným plakátem a itinerářem Rally Vyškov.

„S průběhem soutěže jsem spokojený s výjimkou zastavování a následného zpožďování rychlostních zkoušek. Ještě se nám nestalo, abychom museli tolikrát zastavovat. Posádky ale byly spokojené s tím, že se tyto měřené testy nerušily a odjely se, byť se zpožděním. Spokojení jsme i s diváky, kteří byli ohleduplní a respektovali pořadatele, o což jsme je před začátkem žádali a umožnili nám tím bezproblémově odjet Rally Vyškov. Za to všem děkujeme,“ znělo z úst ředitele rally Jaromíra Paláska v cíli.

Pořadatelé Rally Vyškov děkují městu Vyškov a všem obcím, kterými soutěž projížděla, za výbornou spolupráci. Poděkování patří také Jihomoravskému kraji a všem partnerům, bez kterých by se nepovedlo tuto soutěž uspořádat. „Letošní ročník hodnotím jako úspěšný. Kladné jsou i ohlasy posádek, takže jsme moc rádi, že se nám podařilo soutěž v této těžké době poznamenané pandemií koronaviru na takové úrovni odjet,“ řekl předseda Hanáckého rallyklubu v AČR Ing. Ladislav Petráš a závěrem dodává: „Pokud se rozhodneme příští rok pořádat Rally Vyškov, což může ovlivnit například právě situace s koronavirem, budeme znovu žádat o zářijový termín.“

