Václav Pech po Rallye Pačejov stále ve vedení šampionátu

Rallye Pačejov byla v tomto roce poprvé zařazena do „Velkého“ šampionátu mistrovství České republiky v rallye a díky tomu se na start postavila kompletní domácí špička. V roli lídra klasifikace MČR do soutěže odstartovala posádka EuroOil teamu Václav Pech jun. s Petrem Uhlem. Jejich Ford Focus WRC se od první rychlostní zkoušky držel na druhé příčce. „V uplynulých dvou soutěžích jsme sváděli hodně tvrdé souboje s Honzou Kopeckým a jeli jsme na úplném maximu. Rozdíly mezi námi byly v desetinách a k jezdecké chybě jsme neměli daleko. Na Pačejově jsem čekal, že Honza bude udávat tempo a my vyčkávat zda budeme stačit. Od úvodní rychlostní zkoušky jsme se ale potýkali se sníženým tlakem turba a náš Ford neměl správný výkon. Za dané situace jsme se mohli soustředit jen na udržení druhé pozice, neztratit důležité body do šampionátu a snažit se závadu odstranit,“ vysvětloval Václav Pech jun. Nezvyklý termín pro pačejovskou rallye, přinesl také dost nevyzpytatelné počasí, kdy během seznamovacích jízd a shakedownu hustě pršelo, potom se v první etapě závodilo na osychající trati a druhý den opět za deště. „Musím poděkovat pořadatelům Rallye Pačejov, že připravili pěknou a technicky náročnou trať a premiéra v MČR se opravdu povedla. Rychlostní zkoušky byly hlavně ve druhé etapě navíc pokryté množstvím bláta a vytahaných nečistot, ale naši špioni odvedli skvělou práci a já se na jejich poznámky mohl spolehnout,“ komentoval obtížnost tratě Rallye Pačejov Václav Pech jun., který Ford Focus WRC dovedl společně s Petrem Uhlem do cíle soutěže na druhé příčce.

Následující a současně závěrečnou soutěží MČR bude listopadová Rallye Šumava, kde se rozhodne mezi EuroOil teamem a Škoda Motorsport o mistrech České republiky v rallye. Zajímavostí je i to, že Václav Pech jun. a Jan Kopecký jsou historicky nejúspěšnější co do počtu „Šumavských vítězství“, kdy jich oba mají na svém kontě pět.

www.VaclavPech.cz

www.vaclavpech-fanclub.cz