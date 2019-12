RUFA SPORT s majstrom sveta WRC 2 Pro na Szilveszter Rallye 2019

Účinkovanie Kalleho a Noori v slovenskom RUFA SPORT Teame však nie je jediné prekvapenie. Tým druhým je totiž premiérový štart slovenského tímu v rámci záverečného podujatia rally sezóny v Maďarsku, ktorým je už tradične veľmi populárna Szilveszter Rallye konajúca sa na okruhu Hungaroring. Kalle Rovanpera so spolujazdkyňou Noora Korhonen sa tu predstavia v spolupráci so Škodou Fabia R5 EVO.

Možno sa niektorí pýtate čo to vlastne tá kategória WRC 2 Pro vlastne je. Počnúc sezónou 2019 Medzinárodná automobilová federácia FIA odštartovala nový projekt, ktorým FIA kategóriu World Rally Championship 2 Pro uznala aktuálne ako druhé svetové rally majstrovstvá, pričom vo WRC 2 Pro bojujú proti sebe súťažné posádky na vozidlách špecifikácie R5. Šampionátu sa navyše môžu zúčastniť nielen továrenské, ale aj súkromné tímy. Šampionát WRC 2 Pro sa koná na rovnakých rally tratiach ako seriál FIA World Rally Championship, čiže ten, v ktorom bojujú o body jazdci továrenských tímov na vozidlách najvyššej špecifikácie World Rally Cars. Kalle Rovanpera pritom v aktuálnej sezóne vyhral z trinástich uskutočnených podujatí celkovo päť, dvakrát dojazdil na druhej priečke a trikrát na tretej. Zatiaľ čo v rámci svetového šampionátu WRC 2 Pro ho na súťažiach navigoval Fín Jonne Halttunen, v Maďarsku to bude už spomínaná Noora Korhonen.

„Som nesmierne rád, že sa nám takto, na záver sezóny podarí potešiť fanúšikov rally súťaží nielen zo Slovenska, ale aj Čiech, či Maďarska, ktorých každoročne na Szilveszter Rallye smeruje do Budapešti nesmierne množstvo. RUFA SPORT Team už mal vo svojom tíme niekoľko majstrov, či už to boli juniorskí svetoví šampióni, či európsky šampión, Majstra sveta WRC 2 Pro však ešte nie. Preto si veľmi vážim, že Kalle neodmietol našu ponuku a bude štartovať vo farbách slovenského RUFA SPORT Teamu. Samozrejme toto by nešlo bez podpory partnerov, za čo im patrí veľká vďaka. Pozývam všetkých fanúšikov rally súťaží na Szilveszter Rallye 2019 v dňoch 27. – 29.12.2019 do Maďarska, na Hurngaroring,“ povedal spokojný Ľubomír Kleman, manažér RUFA SPORT Teamu.

Ako už manažér RUFA SPORT Team, Ľubo Kleman povedal, Szilveszter Rallye 2019 odštartuje v dňoch 27. – 29.12.2019 na okruhu Hungaroring. Počas 27.12.2019 bude prebiehať administratívne a technické preberanie súťažiacich, ale aj obhliadky tratí. Od 10:00 hodiny dňa 28.12.2019 je naplánovaný slávnostný štart a následne odštartuje aj samotná súťaž, ktorá má počas prvého súťažného dňa v pláne dvojicu rýchlostných skúšok. Ďalšia štvorica je naplánovaná na 29.12.2019. Slávnostné vyhlásenie výsledkov je plánované v rovnaký deň od 17 hodiny 30 minúty.