Dominik Stříteský opět na stupních vítězů Bohemia Rally

Dominik vstoupil do Rally Bohemia vítězstvím na páteční první rychlostní zkoušce a přenocoval tak na čele celkového pořadí. Během celé soboty se pohyboval v první pětce a zakončil ji tak na pátém místě s odstupem čtyřiceti sekund na prvního. V neděli se tedy rýsovala možnost zapojit se do souboje o „bednu“. Zvířetická rychlostní zkouška ovšem vycenila zuby, Dominik na ní měl defekt, nabral ztrátu téměř jedné minuty a roztrhaná pneumatika navíc lehce poškodila vůz. Na zbylých rychlostních zkouškách se tedy souboj o posun vpřed změnil v souboj o uhájení pozice před Petrem Semerádem. To se podařilo a po odpadnutí Filipa Mareše na posledních Zvířeticích zakončil Dominik Rally Bohemia na třetím místě celkově a druhém v bodování SONAX Mistrovství ČR.

Manager týmu Jaroslav Vančík ale poukázal na to, že to nebylo úplně jednoduché. „Hledali jsme před rally kompromisy v nastavení auta, protože Bohemka má snad všechny možné druhy povrchů od téměř okruhového v Sosnové, přes kostky na některých městských úsecích až po polňačky nebo šotolinu. Zvířetická zkouška vyvolávala obavy, které se bohužel potvrdily a stála nás dost. Situaci nám usnadnilo, že letos nepršelo, i když to bylo na hraně. V týmu všechno fungovalo bez problémů, jsem spokojený, odvedli jsme dobrý výkon. Jsem spokojený také s konečným umístěním a porcí mistrovských bodů, které si vezeme. Auto teď projde velkou repasí, abychom byli připraveni na Barumku, která může pořadím v mistrovství ještě hodně zamíchat.“

Dominik Stříteský odjížděl z Mladé Boleslavi se smíšenými pocity. „Jelo se nám dobře a vyhýbaly se nám problémy, za celou rally jsme neměli žádnou větší krizovku a pěkně jsme si zazávodili. Defekt ve Zvířeticích nám trochu zkalil dobrý pocit z naší jízdy. Přišlo to někde na třetím kilometru a do teď nevíme o co přesně. Rozhodli jsme se neměnit gumu a těch deset kilometrů dojet, ale na konci jsem měl už velké obavy o auto. Nakonec vše dobře dopadlo a my se můžeme radovat z dalšího pódiového umístění.“

Eduard Skaba jednatel Autocentrály Hlučín, která je garantem spolupráce v programu podpory perspektivních jezdců ŠKODA AUTO tentokrát sledoval Rally Bohemia z domova. „Bohemka je pro mě srdcovou záležitostí a litoval jsem, že tentokrát jsem nemohl být ze zdravotních důvodů v místě dění. Sledoval jsem souboje alespoň na dálku a nejen výsledek, ale i vyzrálý a stabilní výkon Dominika mi udělal radost. Po loňském druhém místě je letošní třetí míspotvrzením, že cesta, kterou se ŠKODA AUTO spolu s vybranými prodejci vydala, je úspěšná. Umožňuje talentům jako je Dominik i úspěšným prodejcům ŠKODA spolupracovat a propagovat tenhle krásný sport.“

PR