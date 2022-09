Minařík Racing s Tarabusem slavili titul na Barumce

Klukům šlo hlavně o body do Peugeot cupu a hodnocení dvoukolek v českém šampionátu. Díky tomu, že se přihlásili právě jen do českého mistrovství, dostali od pořadatelů přidělené startovní číslo 50. Proměnlivé podmínky a časté dešťové přeháňky potrápily všechny závodníky. Jaromír s Danielem však zvládli všechny nástrahy náročné soutěže i počasí na jedničku a vyvarovali se technickým problémům i karambolům. „Barum Czech Rally Zlín byla náročná jako vždy, možná tím počasím ještě o něco víc. My jsme si závod užili, jen škoda zrušených rychlostních zkoušek, ale to byla asi daň za vyšší startovní číslo. Snažili jsme se ještě v závěru soutěže dostat na druhé místo v RC4, protože v sobotu na Držkové nám byly možná přidělené horší časy. Dělali jsme co jsme mohli, ale druhá příčka nám utekla o necelých 7 vteřin. Stejně by o nic nešlo, bylo to spíše o naší cti a rozhodně jsme se nevzdali. Jsme v cíli a co víc si přát. Počasí rozhodlo o všem. Havárie, které se během závodu staly, byly obrovské a velkou roli při nich hrálo proměnlivé počasí. Doufám, že jsou všichni v rámci možností v pořádku. My jsme se také né vždy úplně trefili správně do volby pneumatik. Třeba na Semetín jsme měli pneumatiky tvrdší a první průjezd RZ Maják jsme trošku podcenili a gumy jsme mohli mít více do mokra,“ řekl v cíli spokojený Jaromír Tarabus. Dvojice Tarabus – Trunkát si mohla zaslouženě užít oslavy na cílové rampě, protože se s předstihem stala vítězi Peugeot Cupu a vyhrála dvoukolky v Mistrovství České republiky za celou sezonu 2022. Co se týká umístění na samotné Barum rally, tak kluci na své domácí soutěži obsadili 1. místo v Peugeot cupu, třídě RC4 I i mezi českými dvoukolkami. Dále si dvojice v červenočerném Peugeotu 208 Rally4 připsala třetí příčku mezi evropskými dvoukolkami. V absolutním pořadí Barum Czech Rally Zlín kluci závod dokončili na 19. místě.

„S Peugeotem jsme na Barumce neměli nejmenší technický problém, za což patří obrovský dík mechanikům z týmu Minařík Racing. Děkuji také Danovi za celou kariéru v rally. Ukončili jsme to titulem ve dvoukolkách a v Peugeot cupu. Nechci říkat, co bude dál, ale letos to nejspíše byl náš poslední závod, protože máme maximální počet bodů a bylo by zbytečné se někde vozit. Do budoucna nemáme žádně konkrétní plány, ale když nás napadne, že se někde svezeme, tak se svezeme,“ poodhalil Jaromír Tarabus. Všichni jistě doufáme, že jsme Jaromíra s Danielem na tratích neviděli naposledy a ještě několikrát nám předvedou jejich umění v kokpitu závodního vozu.